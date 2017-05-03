Р.Тиллерсон: между США и Россией почти нет доверия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, выступая перед сотрудниками своего ведомства в среду, 3 мая, заявил, что между США и Россией “почти нет доверия”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“В речи по повестке дня внешнеполитического ведомства он отметил, что администрация президента Дональда Трампа работает над пошаговым восстановлением доверия. Первым этапом он назвал сотрудничество в Сирии”, — говорится в сообщении.
Также он добавил, что, если доверие во время такого сотрудничества будет восстановлено, США и Россия смогут перейти к “длинному перечню” проблемных позиций в отношениях, в частности конфликта в Украине.
Как сообщал УНН, глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику даже после того, как Москва якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом он сказал на слушаниях в сенате США, фрагмент которых опубликовал в Twitter журналист NBC News Брэд Джафф.