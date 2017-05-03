Р.Тиллерсон: между США и Россией почти нет доверия

“В речи по повестке дня внешнеполитического ведомства он отметил, что администрация президента Дональда Трампа работает над пошаговым восстановлением доверия. Первым этапом он назвал сотрудничество в Сирии”, — говорится в сообщении.

Также он добавил, что, если доверие во время такого сотрудничества будет восстановлено, США и Россия смогут перейти к “длинному перечню” проблемных позиций в отношениях, в частности конфликта в Украине.

Как сообщал УНН, глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику даже после того, как Москва якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом он сказал на слушаниях в сенате США, фрагмент которых опубликовал в Twitter журналист NBC News Брэд Джафф.