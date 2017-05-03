Р.Тіллерсон: між США та Росією майже немає довіри
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон у виступі перед співробітниками свого відомства в середу, 3 травня, заявив, що між США та Росією “майже немає довіри”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“У промові щодо порядку денного зовнішньополітичного відомства він зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа працює над покроковим відновленням довіри. Першим етапом він назвав співпрацю в Сирії”, — йдеться в повідомленні.
Також він додав, що, якщо довіра під час такої співпраці буде відновлена, США та Росія зможуть перейти до “довгого переліку” проблемних позицій у відносинах, зокрема конфлікту в Україні.
Як повідомляв УНН, глава Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі заявив, що Росія продовжує втручатися в американську політику навіть після того, як Москва нібито втручалася в президентські вибори 2016 року. Про це він сказав на слуханнях в сенаті США, фрагмент яких опублікував у Twitter журналіст NBC News Бред Джафф.