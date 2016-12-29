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12 марта, 19:49 • 88515 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121744 просмотра

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12 марта, 14:19 • 114075 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111431 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 138945 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114074 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121107 просмотра

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11 марта, 20:55 • 130327 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140413 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144672 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Сулейманову в Крыму продлили арест до 30 января

Р.Сулейманову в Крыму продлили арест до 30 января

Киев • УНН

 • 6823 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей так называемому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 января 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

"Редвану Сулейманову - арестованному ФСБ в этом году " диверсанту "- суд безосновательно продлил арест до 30 января 2017 года. ФСБ утверждает, что Сулейманов нанес России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн рублей", - сообщил адвокат.

Р.Сулейманов был задержан в Крыму в июле. Его обвинили в якобы подготовке диверсий на полуострове.

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