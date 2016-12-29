Р.Сулейманову в Крыму продлили арест до 30 января
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей так называемому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 января 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Редвану Сулейманову - арестованному ФСБ в этом году " диверсанту "- суд безосновательно продлил арест до 30 января 2017 года. ФСБ утверждает, что Сулейманов нанес России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн рублей", - сообщил адвокат.
Р.Сулейманов был задержан в Крыму в июле. Его обвинили в якобы подготовке диверсий на полуострове.