Р.Сулейманову в Криму продовжили арешт до 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя продовжив термін утримання під вартою так званому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 січня 2017 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
"Редвану Сулейманову - заарештованому ФСБ в цьому році "диверсанту" - суд безпідставно продовжив арешт до 30 січня 2017 року. ФСБ стверджує, що Сулейманов завдав Росії, в тому числі і ФСБ, збиток в розмірі понад 4 млн рублів", - повідомив адвокат.
Р.Сулейманов був затриманий у Криму у липні. Його обвинуватили у нібито підготовці диверсій на півострові.