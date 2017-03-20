Р.Федерер выиграл 90-ый теннисный титул в карьере

В финале соревнований швейцарец обыграл соотечественника Станисласа Вавринку - 6:4, 7:5, доведя счет личных поединков до 20:3 в свою пользу.

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Матч продолжался 1 час 19 минут. Триумфатор выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Соперник ответил 5 эйсами, 3 ошибками на подаче и выиграл 1 гейм на подаче Р.Федерера.

Примечательно, что Р.Федерер в возрасте 35 лет стал самым старшим победителем турнира в Индиан-Уэллс, обновив достижение Джимми Коннорс, которому был 31 год и 5 месяцев, когда он выиграл титул в 1994 году.

Стоит отметить, что Р.Федерер выиграл 25-й Мастерс в карьере и в целом 90 трофеев в карьере.

Заметим, что за победу на "BNP Paribas Open" швейцарец получит 1,175 млн долл. и 1 тыс. рейтинговых очков.

Добавим, в обновленном рейтинге АТР 35-летний теннисист поднялся сразу на 4 ступени и занял 6-ю строчку.