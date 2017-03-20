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Р.Федерер виграв 90-ий тенісний титул у кар'єрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Швейцарський тенісист Роджер Федерер здобув перемогу в одиночному розряді Мастерсу (АТР-1000) "BNP Paribas Open", що завершився в Індіан-Веллс (США), передає УНН з посиланням на Reuters.

У фіналі змагань швейцарець обіграв співвітчизника Станісласа Вавринку - 6:4, 7:5, довівши рахунок особистих поєдинків до 20:3 на свою користь.

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Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Тріумфатор виконав 2 подачі навиліт, допустив 1 подвійну помилку і реалізував 3 брейк-пойнти з 5. Суперник відповів 5 ейсами, 3 помилками на подачі і виграв 1 гейм на подачі Р.Федерера.

Примітно, що Р.Федерер у віці 35 років став найстаршим переможцем турніру в Індіан-Веллс, оновивши досягнення Джиммі Коннорсу, якому був 31 рік і 5 місяців, коли він виграв титул у 1994 році.

Варто відзначити, що Р.Федерер виграв 25-й Мастерс в кар'єрі і загалом 90 трофеїв в кар'єрі.

Зауважимо, що за перемогу на "BNP Paribas Open" швейцарець отримає 1,175 млн дол. та 1 тис. рейтингових очок.

Додамо, в оновленому рейтингу АТР 35-річний тенісист піднявся відразу на 4 сходинки і посів 6-й рядок.

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