Песков: обмен заключенными между РФ и Украиной пока не обсуждается

С его слов, вопрос обмена между Украиной и ОРДЛО не имеет ничего общего с обменом заключёнными между Россией и Украиной.

"Это совсем другая субстанция", - пояснил Д.Песков.

Напомним, в Кремле сообщили, что у В.Путина есть влияние на главарей ОРДЛО.