Песков: обмен заключенными между РФ и Украиной пока не обсуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Обмен заключенными между РФ и Украиной пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на Российскую газету.
С его слов, вопрос обмена между Украиной и ОРДЛО не имеет ничего общего с обменом заключёнными между Россией и Украиной.
"Это совсем другая субстанция", - пояснил Д.Песков.
Напомним, в Кремле сообщили, что у В.Путина есть влияние на главарей ОРДЛО.