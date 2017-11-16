Пєсков: обмін ув'язненими між РФ і Україною поки не обговорюється

З його слів, питання обміну між Україною та ОРДЛО не має нічого спільного з обміном ув'язненими між Росією і Україною.

"Це зовсім інша субстанція", - пояснив Д.Пєсков.

Нагадаємо, в Кремлі повідомили, що у В.Путіна є вплив на ватажків ОРДЛО.