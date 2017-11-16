Пєсков: обмін ув'язненими між РФ і Україною поки не обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Обмін в'язнями між РФ і Україною поки не обговорюється. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на Российскую газету.
З його слів, питання обміну між Україною та ОРДЛО не має нічого спільного з обміном ув'язненими між Росією і Україною.
"Це зовсім інша субстанція", - пояснив Д.Пєсков.
Нагадаємо, в Кремлі повідомили, що у В.Путіна є вплив на ватажків ОРДЛО.