Песков не придал значения обвинению Байдена в адрес Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не придал значения словам президента США Джо Байдена о Путине, заявив, что "этот инцидент - не главное". Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
Цитата:
"Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратегической стабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли российский президент забыть об обвинении Байдена, и возможно ли обсуждение данных высказываний.
Детали
Песков заявил, что основными темами для обсуждения на саммите президентов РФ и США являются стратегическая стабильность и двусторонние отношения, а не высказывания президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
Что было раньше
17 марта на телеканале ABC вышло интервью президента США Джо Байдена, во время которого на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, американский лидер ответил "Да, считаю".
После этого, президент Литвы Гитанас Науседа поддержал Байдена в словах о Путине, также назвав российского лидера убийцей.