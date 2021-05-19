Пєсков не надав значення звинуваченням Байдена на адресу Путіна

Цитата:

"Ви знаєте, цей інцидент - це не головне, мова, звичайно, йде про стратегічну стабільність, це хвилює весь світ, стосується всього світу. І наші двосторонні відносини. Ось це головні теми, які на порядку денному", - сказав він, відповідаючи на питання, чи готовий російський президент забути про звинувачення Байдена, і чи можливо обговорення даних висловлювань.

Деталі

Пєсков заявив, що основними темами для обговорення на саміті президентів РФ і США є стратегічна стабільність і двосторонні відносини, а не висловлювання президента Джо Байдена на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Що було раніше

17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента США Джо Байдена, під час якого на запитання про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, американський лідер відповів "Так, вважаю".



Після цього, президент Литви Гітанас Науседа підтримав Байдена в словах про Путіна, також назвавши російського лідера вбивцею.



