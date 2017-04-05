Пятиэтажка загорелась в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Пожар возник на балконе 4-го этажа в пятиэтажном жилом доме на улице Зареченская. Спасателей вызвали жильцы дома, почувствовав запах гари, передает с места события корреспондент УНН.
Пожар быстро локализовали. Полностью сгорели два балкона на 4 этаже. Еще два пострадали от огня на пятом этаже.
Среди пострадавших - две женщины, которые надышались парами возгорания. Спасателям удалось спасти из горящего балкона домашнего песика. Его отвезли к ветеринарам.
На месте происшествия работало 5 автомобилей ГСЧС, две кареты "скорой" и около 10 патрульных.
"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - рассказал Алексей Левандовский, старший помощник оперативно-координационного центра.
Напомним, 4 апреля в 17:53 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре складского помещения по ул.Шевченко, 162А в областном центре, которое для хранения бронированных дверей арендовало одно из местных частных предприятий. Пожар быстро приобрел внушительные масштабы, и по деревянной крыше здания распространился на общую площадь 1500 кв. м.