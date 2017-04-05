П'ятиповерхівка зайнялася у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Пожежа виникла на балконі 4-го поверху у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Зарічанська. Рятувальників викликали мешканці будинку, відчувши запах гарі, передає з місця події кореспондент УНН.
Пожежу швидко локалізували. Вщент згоріли два балкони на 4 поверсі. Ще два постраждали від вогню на п’ятому поверсі.
Серед постраждалих — дві жінки, які надихались парами загоряння. Рятувальникам вдалося врятувати з палаючого балкона домашнього песика. Його відвезли до ветеринарів.
На місці події працювало 5 автомобілів ДСНС, дві карети “швидкої” і близько 10 патрульних поліцейських.
“Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем”, — розповів Олексій Левандовський, старший помічник оперативно-координаційного центру.
Нагадаємо, 4 квітня о 17:53 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення, що по вул.Шевченка, 162А у обласному центрі, яке для зберігання броньованих дверей орендувало одне з місцевих приватних підприємств. Пожежа швидко набула значних розмірів, і по дерев’яному даху будівлі розповсюдилась на загальну площу 1500 кв. м.