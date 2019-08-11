Пятеро погибли во время нападения на ночной клуб в Бразилии

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101821 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102468 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131324 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141223 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128410 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129217 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131038 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151189 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140909 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Пятеро погибли во время нападения на ночной клуб в Бразилии

Пятеро погибли во время нападения на ночной клуб в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 8618 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Пять человек погибли и четверо пострадали в результате нападения бандитов на ночной клуб в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщил местный новостной портал “Гаушаз”, передает УНН.

Около часа ночи в субботу группа вооруженных людей в масках приехали в расположенное в 60 км от райцентра заведение. Злоумышленники требовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из женщин. Затем они начали стрельбу по другим посетителям. Пострадавшие в тяжелом состоянии направлены в больницы столицы региона, город Порту-Алегри.

Полиция склоняется к тому, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии. Свидетели происшествия отказались давать показания.

Высокий уровень преступности в Бразилии с населением 205,8 млн человек является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных соцопросов. По данным социологического центра Datafolha, 60% бразильских граждан опасаются выходить на улицу в вечернее время из-за разгула криминала. Беспокойство за свою безопасность в большей степени выражают представители малообеспеченных слоев населения.

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Напомним, 27 января прошлого года, тоже в субботу, состоялась стрельба в клубе в Бразилии. Вследствие которой погибли 14 человек.

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