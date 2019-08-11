Пятеро погибли во время нападения на ночной клуб в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Пять человек погибли и четверо пострадали в результате нападения бандитов на ночной клуб в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщил местный новостной портал “Гаушаз”, передает УНН.
Около часа ночи в субботу группа вооруженных людей в масках приехали в расположенное в 60 км от райцентра заведение. Злоумышленники требовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из женщин. Затем они начали стрельбу по другим посетителям. Пострадавшие в тяжелом состоянии направлены в больницы столицы региона, город Порту-Алегри.
Полиция склоняется к тому, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии. Свидетели происшествия отказались давать показания.
Высокий уровень преступности в Бразилии с населением 205,8 млн человек является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных соцопросов. По данным социологического центра Datafolha, 60% бразильских граждан опасаются выходить на улицу в вечернее время из-за разгула криминала. Беспокойство за свою безопасность в большей степени выражают представители малообеспеченных слоев населения.
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Напомним, 27 января прошлого года, тоже в субботу, состоялась стрельба в клубе в Бразилии. Вследствие которой погибли 14 человек.