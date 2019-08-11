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П'ятеро загинули під час нападу на нічний клуб в Бразилії

П'ятеро загинули під час нападу на нічний клуб в Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. П'ятеро людей загинули і четверо постраждали в результаті нападу бандитів на нічний клуб в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Про це повідомив місцевий новинний портал "Гаушаз", передає УНН.

Близько першої години ночі в суботу група озброєних людей в масках приїхали в розташований в 60 км від райцентру заклад. Зловмисники вимагали вимкнути музику, після чого розстріляли одну з жінок. Потім вони почали стрілянину по іншим відвідувачам. Потерпілі у важкому стані направлені в лікарні столиці регіону, місто Порту-Алегрі.

Поліція схиляється до того, що мова може йти про зведення рахунків між наркоторговцями, але не виключає й інші версії. Свідки події відмовилися давати свідчення.

Високий рівень злочинності в Бразилії з населенням 205,8 млн чоловік є однією з найбільш гострих проблем в країні, про що свідчать дані численних соцопитувань. За даними соціологічного центру Datafolha, 60% бразильських громадян побоюються виходити на вулицю у вечірній час через розгул криміналу. Занепокоєння за свою безпеку в більшій мірі висловлюють представники малозабезпечених верств населення.

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Нагадаємо, 27 січня минулого року, теж у суботу, відбулась стрілянина в клубі в Бразилії. Внаслідок якої загинули 14 людей.

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