Пятеро силовиков погибли в Египте во время нападения террористов

Отмечается, что нападение на сотрудников МВД состоялось в воскресенье вечером, когда они на автомобиле направлялись в отпуск.

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Силовики считают, что за нападающими стоят радикалы из группировки "Бейт Ансар аль-Макдис", которые поклялись террористической группировке "Исламское государство".

Как сообщал УНН, по меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва возле собора в Каире.