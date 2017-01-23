Пятеро силовиков погибли в Египте во время нападения террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Пять стражей правопорядка погибли при нападении террористов в египетской провинции Северный Синай, передает УНН со ссылкой на Masrawy.
Отмечается, что нападение на сотрудников МВД состоялось в воскресенье вечером, когда они на автомобиле направлялись в отпуск.
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Силовики считают, что за нападающими стоят радикалы из группировки "Бейт Ансар аль-Макдис", которые поклялись террористической группировке "Исламское государство".
Как сообщал УНН, по меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва возле собора в Каире.