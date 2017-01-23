П’ятеро силовиків загинуло в Єгипті під час нападу терористів

Зазаначають, що напад на співробітників МВС відбувся в неділю ввечері, коли вони на автомобілі прямували у відпустку.

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Силовики вважають, що за нападниками стоять радикали з угрупування “Бейт Ансар аль-Макдіс”, котрий присягнув терористичному угрупованню “Ісламська держава”.

Як повідомляв УНН, щонайменше 25 осіб загинуло внаслідок вибуху біля собору в Каїрі.