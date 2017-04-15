Пять человек пострадали в результате ДТП в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. На автодороге Житомир-Черновцы, вблизи с.Скарженци, столкнулись микроавтобус "Iveco Daily" и "Fiat Scudo". Об этом с места события сообщает корреспондент УНН.
В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля "Fiat" получила множественные рваные раны лица и голова. Каретой "скорой" ее доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу.
Еще одну травмированную пассажирку микроавтобуса госпитализировали в Ярмолинецкую центральная районная больница. По предварительному заключению медиков, у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Водитель автомобиля "Fiat" и еще 2 пассажирки микроавтобуса получили легкие телесные повреждения и от госпитализации отказались. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 15 апреля гражданин Германии погиб в Ровно в результате ДТП .