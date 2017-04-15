Пять человек пострадали в результате ДТП в Хмельницкой области

В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля "Fiat" получила множественные рваные раны лица и голова. Каретой "скорой" ее доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу.

Еще одну травмированную пассажирку микроавтобуса госпитализировали в Ярмолинецкую центральная районная больница. По предварительному заключению медиков, у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Водитель автомобиля "Fiat" и еще 2 пассажирки микроавтобуса получили легкие телесные повреждения и от госпитализации отказались. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 15 апреля гражданин Германии погиб в Ровно в результате ДТП .