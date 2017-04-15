П'ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. На автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с.Скарженці, зіткнулися пасажирський мікроавтобус “Iveco Daily” і “Fiat Scudo”. Про це з місця події повідомляє кореспондент УНН.
Внаслідок ДТП 31-річна пасажирка автомобіля "Fiat" отримала множинні рвані рани обличчя і голова. Каретою “швидкої” її доправлено до Хмельницької обласної клінічної лікарні.
Ще одну травмовану пасажирку мікроавтобуса шпиталізовано до Ярмолинецької ЦРЛ . За попереднім висновком медиків, у жінки закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.
Водій автомобіля "Fiat" і ще 2 пасажирки мікроавтобуса отримали легкі тілесні ушкодження і від госпіталізації відмовились. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 15 квітня громадянин Німеччини загинув у Рівному внаслідок ДТП.