Пять человек отравились угарным газом во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, в с. Оброшино, что в Пустомытовском районе Львовской области, пять человек отравились угарным газом. Из них трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, в частном жилом доме отравились, предварительно, угарным газом:
— женщина 1986 года рождения (19% карбоксигемоглобина), доставлена во Львовскую областную клиническую больницу, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась;
— мужчина 1988 года рождения (29% карбоксигемоглобина), доставлен во Львовскую областную клиническую больницу, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался;
— 2010 года рождения, ребенок, госпитализирован во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”;
— 2013 года рождения, ребенок, госпитализирован во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”;
— 2016 года, ребенок, госпитализирован во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”.
Пострадавшие дети после оказания необходимой медицинской помощи переведены из реанимационного отделения больницы в отделение пульмонологии.
Работниками ПАО “Львовгаз” временно прекращена подача газа к котлу Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в Измаиле Одесской области ночью 4 января из-за отравления угарным газом погиб трехлетний ребенок и двое взрослых.