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Пять человек отравились угарным газом во Львовской области

Пять человек отравились угарным газом во Львовской области

Киев • УНН

 • 7659 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, в с. Оброшино, что в Пустомытовском районе Львовской области, пять человек отравились угарным газом. Из них трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, в частном жилом доме отравились, предварительно, угарным газом:

— женщина 1986 года рождения (19% карбоксигемоглобина), доставлена во Львовскую областную клиническую больницу, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась;

— мужчина 1988 года рождения (29% карбоксигемоглобина), доставлен во Львовскую областную клиническую больницу, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался;

— 2010 года рождения, ребенок, госпитализирован во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”;

— 2013 года рождения, ребенок, госпитализирован во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”;

— 2016 года, ребенок, госпитализирован во Львовскую областную детскую клиническую больницу “Охматдет”.

Пострадавшие дети после оказания необходимой медицинской помощи переведены из реанимационного отделения больницы в отделение пульмонологии.

Работниками ПАО “Львовгаз” временно прекращена подача газа к котлу Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Измаиле Одесской области ночью 4 января из-за отравления угарным газом погиб трехлетний ребенок и двое взрослых.

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