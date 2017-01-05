П'ятеро людей отруїлися чадним газом на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вчора, 4 січня, у с.Оброшино, що у Пустомитівському районі Львівської області, п'ятеро людей отруїлися чадним газом. З них троє дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, в приватному житловому будинку отруїлися, попередньо, чадним газом:
— жінка 1986 року народження (19% карбоксигемоглобіну), доправлена до Львівської обласної клінічної лікарні, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась;
— чоловік 1988 року народження (29% карбоксигемоглобіну), доправлений до Львівської обласної клінічної лікарні, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився;
— 2010 року народження, дитина, госпіталізований до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”;
— 2013 року народження, дитина, госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”;
— 2016 року народження, дитина, госпіталізований до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”.
Постраждалі діти після надання необхідної медичної допомоги переведені з реанімаційного відділення лікарні до відділення пульмонології.
Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до газового димохідного котла. Причини події встановлюються.
Нагадаємо, в м.Ізмаїл Одеської області вночі 4 січня через отруєння чадним газом загинула трирічна дитина та двоє дорослих.