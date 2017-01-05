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П'ятеро людей отруїлися чадним газом на Львівщині

П'ятеро людей отруїлися чадним газом на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Вчора, 4 січня, у с.Оброшино, що у Пустомитівському районі Львівської області, п'ятеро людей отруїлися чадним газом. З них троє дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, в приватному житловому будинку отруїлися, попередньо, чадним газом:

— жінка 1986 року народження (19% карбоксигемоглобіну), доправлена до Львівської обласної клінічної лікарні, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась;

— чоловік 1988 року народження (29% карбоксигемоглобіну), доправлений до Львівської обласної клінічної лікарні, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився;

— 2010 року народження, дитина, госпіталізований до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”;

— 2013 року народження, дитина, госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”;

— 2016 року народження, дитина, госпіталізований до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит”.

Постраждалі діти після надання необхідної медичної допомоги переведені з реанімаційного відділення лікарні до відділення пульмонології.

Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до газового димохідного котла. Причини події встановлюються.

Нагадаємо, в м.Ізмаїл Одеської області вночі 4 січня через отруєння чадним газом загинула трирічна дитина та двоє дорослих.

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