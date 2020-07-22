Пять футболистов покинули состояние ПФК "Львов"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 88401 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106843 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111718 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141554 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135971 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103017 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102687 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104946 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102224 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пять футболистов покинули состояние ПФК "Львов"

Пять футболистов покинули состояние ПФК "Львов"

Киев  •  УНН

 • 14479 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. По окончанию сезона Украинской Премьер-лиги пятеро игроков покинули состав ПФК "Львов", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

У Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака истекли сроки контракта. Клуб и игроки решили их продолжать.

Все футболисты провели в составе ПФК “Львов” более 20 матчей в этом сезоне. Больше всего их у Антона Браткова — 30 игр. Сергей Люлька за “сине-золотых львов” сыграл 24 матча, а Игорь Гончар — 23.

Касательно Владислава Приймака, то он выступал за ПФК “Львов” с первых дней команды в УПЛ. В этом сезоне он провел 23 матча за команду.

Добавим, что также клуб покинул бразильский легионер Жонатан Лима, представлявший “Львов” два сезона. Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram.

Украинские Национальные Новости

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