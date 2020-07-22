Пять футболистов покинули состояние ПФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По окончанию сезона Украинской Премьер-лиги пятеро игроков покинули состав ПФК "Львов", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
У Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака истекли сроки контракта. Клуб и игроки решили их продолжать.
Все футболисты провели в составе ПФК “Львов” более 20 матчей в этом сезоне. Больше всего их у Антона Браткова — 30 игр. Сергей Люлька за “сине-золотых львов” сыграл 24 матча, а Игорь Гончар — 23.
Касательно Владислава Приймака, то он выступал за ПФК “Львов” с первых дней команды в УПЛ. В этом сезоне он провел 23 матча за команду.
Добавим, что также клуб покинул бразильский легионер Жонатан Лима, представлявший “Львов” два сезона. Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram.