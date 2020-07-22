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П'ятеро футболістів покинули стан ПФК "Львів"

П'ятеро футболістів покинули стан ПФК "Львів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. По закінченню сезону Української Прем'єр-ліги п'ятеро гравців покинули склад ПФК "Львів", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.

У Антона Браткова, Сергія Люльки, Ігоря Гончара та Владислава Приймака закінчилися терміни контракту. Клуб та гравці вирішили їх не продовжувати.

Всі футболісти провели у складі ПФК “Львів” більше 20 матчів у цьому сезоні. Найбільше їх у Антона Браткова — 30 ігор. Сергій Люлька за “синьо-золотих левів” зіграв 24 матчі, а Ігор Гончар — 23.

Щодо Владислава Приймака, то він виступав за ПФК “Львів” з перших днів команди в УПЛ. В цьому сезоні він провів 23 матчі за команду.

Додамо, що також клуб покинув бразильський легіонер Жонатан Ліма, який представляв “Львів” два сезони. Про це футболіст заявив на своїй сторінці в Instagram.

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