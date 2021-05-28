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Пятая теннисистка представит Украину в основной сетке "Ролан Гаррос"

Киев • УНН

 • 12865 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла в основную сетку "Ролан Гаррос", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Пятая теннисистка представит Украину в основной сетке "Ролан Гаррос"

Детали

В финале квалификации она фактически не оставила шансов россиянке Анастасии Гасановой - 6:2, 6:1.

Таким образом, украинка взяла более чем убедительный реванш у Гасановой за поражение в первом круге турнира в Петербурге в начале этого сезона.

Заметим, что Завацкая третий раз в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема, и второй раз - на "Ролан Гаррос".

Дополнение

В основной сетке женского одиночного турнира "Ролан Гаррос" сыграют сразу пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.

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