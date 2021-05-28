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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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П'ята тенісистка представить Україну в основній сітці "Ролан Гаррос"

Київ • УНН

 • 12865 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька пройшла в основну сітку "Ролан Гаррос", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

П'ята тенісистка представить Україну в основній сітці "Ролан Гаррос"

Деталі

У фіналі кваліфікації вона фактично не залишила шансів росіянці Анастасії Гасановій - 6:2, 6:1.

Таким чином, українка взяла більш, ніж переконливий реванш у Гасанової за поразку в першому колі турніру в Петербурзі на початку цього сезону.

Зауважимо, що Завацька втретє в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру Великого Шолома, і другий раз - на "Ролан Гаррос".

Доповнення

В основній сітці жіночного одиночного турніру "Ролан Гаррос" зіграють одразу п'ятеро українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна.

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