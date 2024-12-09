Пять первоклассников отравились ядом от крыс на школьной ярмарке в Кропивницком

Правоохранители начали уголовное производство по факту отравления пятерых учеников первого класса ядом от крыс после посещения школьной ярмарки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Накануне на территории одного из учебных заведений проводилась школьная ярмарка, на которую дети принесли вкусности. Кроме того, взрослые также приносили вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и яд от крыс в окопах.

В настоящее время правоохранители выясняют, как дети добрались до пакета с ядом, который из-за яркой обертки, вероятно, восприняли за Семена. Для полного и объективного выяснения обстоятельств происшествия информация по указанному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей"