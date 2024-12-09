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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять первоклассников отравились ядом от крыс на школьной ярмарке в Кропивницком

Пять первоклассников отравились ядом от крыс на школьной ярмарке в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 8048 просмотра

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На школьной ярмарке пятеро учеников первого класса отравились крысиным ядом, который принесли для военных. Полиция начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране детей.

Правоохранители начали уголовное производство по факту  отравления пятерых учеников первого класса ядом от крыс после посещения школьной ярмарки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона

Детали 

Накануне на территории одного из учебных заведений проводилась школьная ярмарка, на которую дети принесли вкусности. Кроме того, взрослые также приносили вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и яд от крыс в окопах.

В настоящее время правоохранители выясняют, как дети добрались до пакета с ядом, который из-за яркой обертки, вероятно, восприняли за Семена. Для полного и объективного выяснения обстоятельств происшествия информация по указанному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей"

- рассказали в полиции региона.

Сейчас дети находятся в больнице. 

Как избежать пищевых отравлений во время новогодних праздников: простые правила7 дек. 2024, 11:38 • 20846 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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