Пять областей Украины частично обесточены из-за атак рф
Киев • УНН
В результате боевых действий часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях осталась без света. Графиков отключений на сегодня не прогнозируется.
Часть пяти областей Украины осталась без электроснабжения из-за атак рф, графиков отключений не прогнозируется, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 17 июля, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и предыдущего дня – в четверг. Вчера, 16 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% ниже, чем максимум предыдущих суток – в среду, 15 июля.
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00," - подчеркнули в Минэнерго.
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