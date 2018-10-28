Пять голов позволили "Карпатам" разгромить "Черноморца"

Уже на второй минуте мяч в штрафной хозяев попал в руку Грачеву. Как следствие центрбэк получил желтую карточку, а 11-метровый реализовал Марьян Швед. Далее ливень голов в ворота “моряков” состоялась после перерыва. На 48 минуте со штрафной “львов” с трудом справился страж ворот Литовченко, однако мяч отлетел на несколько метров от него, где первым на добивании оказался португалец Понд — 2:0.

Третий мяч влетел в сетку хозяев благодаря провала защитников, которые не ожидали дальний заброс, который реализовал при выходе с голкипером Мякушко. Уже в дополнительное время “Карпаты” еще дважды забили — Мякушкор оформил дубль, а Гуцуляк установил окончательные цифры на табло — 5:0.

Заметим, что “Черноморец” потерпел 7-е поражение подряд, а львовяне прервали без выигрышную серию из 5 баталий.