П'ять голів дозволили "Карпатам" розгромити "Чорноморця"

Вже на другій хвилині м’яч у штрафній господарів потрапив у руку Грачову. Як наслідок центрбек отримав жовту картку, а 11-метровий реалізував Мар’ян Швед. Далі злива голів у ворота “моряків” відбулася по перерві. На 48 хвилині зі штрафним “левів” з труднощами впорався страж воріт Літовченко, проте м’яч відлетів на кілька метрів від нього, де першим на добиванні опинився португалець Понде — 2:0.

Третій м’яч влетів у сітку господарів завдяки провалу захисників, які не очікували дальній закид, який реалізував при виході з голкіпером Мякушко. Вже у додатковий час “Карпати” ще двічі забили — Мякушкор оформив дубль, а Гуцуляк встановив остаточні цифри на табло — 5:0.

Зауважимо, що “Чорноморець” зазнав 7-ї поразки поспіль, а львів’яни перервали без виграшну серію з 5 баталій.