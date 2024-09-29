Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Погоня за молодостью и красотой, переоценка жизни, тайны прошлого, интриги и ужасная правда - все это ждет зрителей на большом экране в октябре. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.

Субстанция (The Substance) - слава и красота голливудской звезды Элизабет Спаркл осталась в прошлом, хотя она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда ее передачу намерены перезапустить с новой звездой, Элизабет решает принять лекарство с черного рынка, уникальный препарат "Субстанция", воссоздающий клетки. Однако у совершенства есть своя цена, и последствия.

- Режиссер: Кароли Фаржа

- Дата выхода: 10.10.2024

- Жанр: Триллер, Фантастика

- Продолжительность:2:20

- Производство: США, Великобритания, Франция

- В главных ролях: Деми Мур, Маргарет Куэлли, Деннис Куэйд, Уго Диего Гарсия, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Венсан Коломб, Джозеф Балдеррама, Оливье Райналь, Мэттью Геци, Филипп Шурер, Акил Уингейт, Тиффани Хофштеттер.

Время жить (We Live in Time) - главная героиня целеустремленная Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а романтический Тобиас не может оправиться от недавнего развода. Случайная встреча меняет их жизнь навсегда, и вот у них уже замечательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает ужасная новость - Альмут серьезно больна. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала.

- Режиссер: Джон Краули

- Дата выхода: 31.10.2024

-Жанр: Драма, Романтика, Комедия, Мелодрама

- Продолжительность: 2:00

- Производство: Великобритания, США, Франция

- В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Адам Джеймс, Марама Корлетт.

Улыбайся 2 (Smile 2) - мировая поп-сенсация Скай Райли, которая отправляется в новое мировое турне, начинает переживать страшные и необъяснимые события. Ошеломленная новыми ужасами и давлением славы, Скай вынуждена столкнуться со своим темным прошлым, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, прежде чем все выйдет из-под контроля.

- Режиссер: Паркер Финн

- Дата выхода: 16.10.2024

- Жанр: Ужасы, Триллер

- Продолжительность: 2:12

- Производство: США

- В главных ролях: Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж

Веном: Последний танец (Venom: The Last Dance) - Том Харди возвращается на большие экраны в образе Венома, одного из самых ярких персонажей Marvel, для последнего фильма трилогии. Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Вэном стали друзьями и вместе борются со злодеями. Но теперь за Эдди охотятся военные, а за Веномом - его инопланетные родственники, которые угрожают всему живому.

- Режиссер: Келли Марсел

- Дата выхода: 23.10.2024

- Жанр: Экшн, Фантастика

- Продолжительность: 2:00

- Производство: США

- В главных ролях: Том Харди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл.

Конклав (Conclave) - после смерти Папы Римского секретная группа кардиналов предстает перед выбором нового главы католической церкви. Кардиналу Лоуренсу поручено руководить этим тайным процессом. Члены совета плетут интриги, устраивают друг другу козни и узнают о тайне покойного понтифика, которая грозит разрушить привычный им мир и пошатнуть основы Церкви.

- Режиссер: Эдвард Бергер

- Дата выхода: 21.11.2024

- Жанр: Триллер, Драма

- Продолжительность: 2:00

- Производство: США, Великобритания

- В главных ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О'Бирн, Лусиан Мсамати, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто.