П’ять довгоочікуваних прем'єр жовтня: що подивитись

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58134 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116338 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155104 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125564 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116914 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117286 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147109 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75767 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84274 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183283 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46355 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34870 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32863 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32576 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30213 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155105 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147109 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183284 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519941 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35586 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35048 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37142 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60176 перегляди
Актуальне
П’ять довгоочікуваних прем'єр жовтня: що подивитись

П’ять довгоочікуваних прем'єр жовтня: що подивитись

Київ • УНН

 • 124643 перегляди

У жовтні на глядачів чекають захопливі кінопрем'єри різних жанрів від трилерів до супергероїки.

Гонитва за молодістю та красою, переоцінка життя, таємниці минулого, інтриги та жахлива правда - все це чекає глядачів на великому екрані у жовтні. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Субстанція (The Substance) – слава та краса голлівудської зірки Елізабет Спаркл залишилася у минулому, хоч вона все ще веде популярне фітнес-шоу на телебаченні. Коли її передачу мають намір перезапустити з новою зіркою, Елізабет вирішує прийняти ліки з чорного ринку, унікальний препарат "Субстанція", що відтворює клітини. Однак у досконалості є своя ціна, і наслідки.

• Режисер: Каролі Фаржа

• Дата виходу: 10.10.2024

• Жанр: Трилер, Фантастика

• Тривалість:2:20

• Виробництво: США, Велика Британія, Франція

• У головних ролях: Демі Мур, Маргарет Куеллі, Денніс Куейд, Уго Дієго Гарсія, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Венсан Коломб, Джозеф Балдеррама, Олів'є Райналь, Меттью Геці, Філіп Шурер, Акіл Уінгейт, Тіффані Хофштеттер.

Час жити (We Live in Time) – головна героїня цілеспрямована Альмут все життя мріяла бути шеф-кухарем, а романтичний Тобіас не може оговтатися від недавнього розлучення. Випадкова зустріч змінює їхнє життя назавжди, і ось у них вже чудова дочка, затишний будиночок та процвітаючі кар'єри. Ідилію порушує жахлива новина - Альмут серйозно хвора. Не втрачаючи надії, пара усвідомлює цінність кожного відведеного моменту і вирішує жити так, щоб жодна хвилина не зникла.

• Режисер: Джон Краулі

• Дата виходу: 31.10.2024

•Жанр: Драма, Романтика, Комедія, Мелодрама

• Тривалість: 2:00

• Виробництво: Велика Британія, США, Франція

• У головних ролях: Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Марама Корлетт.

Усміхайся 2 (Smile 2) – світова поп-сенсація Скай Райлі, яка вирушає у нове світове турне, починає переживати страшні та незрозумілі події. Приголомшена новими жахами і тиском слави, Скай змушена зіткнутися зі своїм темним минулим, щоб відновити контроль над своїм життям, перш ніж все вийде з-під контролю.

• Режисер: Паркер Фінн

• Дата виходу: 16.10.2024

• Жанр: Жахи, Трилер

• Тривалість: 2:12

• Виробництво: США

• У головних ролях: Наомі Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж

Веном: Останній танець (Venom: The Last Dance) - Том Гарді повертається на великі екрани в образі Венома, одного з найяскравіших персонажів Marvel, для останнього фільму трилогії. Пристосувавшись до спільного існування, Едді та Віднем стали друзями і разом борються із лиходіями. Але тепер на Едді полюють військові, а на Венома — його інопланетні родичі, які загрожують усьому живому.

• Режисер: Келлі Марсел

• Дата виходу: 23.10.2024

• Жанр: Екшн, Фантастика

• Тривалість: 2:00

• Виробництво: США

• У головних ролях: Том Гарді, Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл.

Конклав (Conclave) – після смерті Папи Римського секретна група кардиналів постає перед вибором нового глави католицької церкви. Кардиналу Лоуренсу доручено керувати цим таємним процесом. Члени ради плетуть інтриги, влаштовують один одному підступи і дізнаються про таємницю покійного понтифіка, яка загрожує зруйнувати звичний їм світ і похитнути основи Церкви.

• Режисер: Едвард Берґер

• Дата виходу: 21.11.2024

• Жанр: Трилер, Драма

• Тривалість: 2:00

• Виробництво: США, Велика Британія

• У головних ролях: Рейф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літґоу, Ізабелла Росселліні, Браян Ф. О’Бірн, Лусіан Мсаматі, Яцек Коман, Серджо Кастеллітто.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КультураУНН Lite
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88