П’ять довгоочікуваних прем'єр жовтня: що подивитись

Гонитва за молодістю та красою, переоцінка життя, таємниці минулого, інтриги та жахлива правда - все це чекає глядачів на великому екрані у жовтні. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Субстанція (The Substance) – слава та краса голлівудської зірки Елізабет Спаркл залишилася у минулому, хоч вона все ще веде популярне фітнес-шоу на телебаченні. Коли її передачу мають намір перезапустити з новою зіркою, Елізабет вирішує прийняти ліки з чорного ринку, унікальний препарат "Субстанція", що відтворює клітини. Однак у досконалості є своя ціна, і наслідки.

• Режисер: Каролі Фаржа

• Дата виходу: 10.10.2024

• Жанр: Трилер, Фантастика

• Тривалість:2:20

• Виробництво: США, Велика Британія, Франція

• У головних ролях: Демі Мур, Маргарет Куеллі, Денніс Куейд, Уго Дієго Гарсія, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Венсан Коломб, Джозеф Балдеррама, Олів'є Райналь, Меттью Геці, Філіп Шурер, Акіл Уінгейт, Тіффані Хофштеттер.

Час жити (We Live in Time) – головна героїня цілеспрямована Альмут все життя мріяла бути шеф-кухарем, а романтичний Тобіас не може оговтатися від недавнього розлучення. Випадкова зустріч змінює їхнє життя назавжди, і ось у них вже чудова дочка, затишний будиночок та процвітаючі кар'єри. Ідилію порушує жахлива новина - Альмут серйозно хвора. Не втрачаючи надії, пара усвідомлює цінність кожного відведеного моменту і вирішує жити так, щоб жодна хвилина не зникла.

• Режисер: Джон Краулі

• Дата виходу: 31.10.2024

•Жанр: Драма, Романтика, Комедія, Мелодрама

• Тривалість: 2:00

• Виробництво: Велика Британія, США, Франція

• У головних ролях: Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Марама Корлетт.

Усміхайся 2 (Smile 2) – світова поп-сенсація Скай Райлі, яка вирушає у нове світове турне, починає переживати страшні та незрозумілі події. Приголомшена новими жахами і тиском слави, Скай змушена зіткнутися зі своїм темним минулим, щоб відновити контроль над своїм життям, перш ніж все вийде з-під контролю.

• Режисер: Паркер Фінн

• Дата виходу: 16.10.2024

• Жанр: Жахи, Трилер

• Тривалість: 2:12

• Виробництво: США

• У головних ролях: Наомі Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж

Веном: Останній танець (Venom: The Last Dance) - Том Гарді повертається на великі екрани в образі Венома, одного з найяскравіших персонажів Marvel, для останнього фільму трилогії. Пристосувавшись до спільного існування, Едді та Віднем стали друзями і разом борються із лиходіями. Але тепер на Едді полюють військові, а на Венома — його інопланетні родичі, які загрожують усьому живому.

• Режисер: Келлі Марсел

• Дата виходу: 23.10.2024

• Жанр: Екшн, Фантастика

• Тривалість: 2:00

• Виробництво: США

• У головних ролях: Том Гарді, Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл.

Конклав (Conclave) – після смерті Папи Римського секретна група кардиналів постає перед вибором нового глави католицької церкви. Кардиналу Лоуренсу доручено керувати цим таємним процесом. Члени ради плетуть інтриги, влаштовують один одному підступи і дізнаються про таємницю покійного понтифіка, яка загрожує зруйнувати звичний їм світ і похитнути основи Церкви.

• Режисер: Едвард Берґер

• Дата виходу: 21.11.2024

• Жанр: Трилер, Драма

• Тривалість: 2:00

• Виробництво: США, Велика Британія

• У головних ролях: Рейф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літґоу, Ізабелла Росселліні, Браян Ф. О’Бірн, Лусіан Мсаматі, Яцек Коман, Серджо Кастеллітто.