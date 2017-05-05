Пьяный водитель боевой машины пророссийских террористов наехал на легковушку

"Продолжают иметь место случаи преступлений военнослужащих ВС РФ в отношении местного населения. Во время передвижения боевой техники в рамках подготовки к "праздничных" мер водитель боевой машины из состава одного из полков 1 АК ВС РФ, находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на легковой автомобиль местного жителя. Гражданский водитель автомобиля скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении разведки.

Кроме того, сообщается, что в результате давления командование полка на местные "органы правопорядка" погибший признан "виновным в дорожно-транспортном происшествии".

Как сообщал УНН, боевики взорвали гранату в квартире многоэтажки.