Пьяный водитель боевой машины пророссийских террористов наехал на легковушку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Во время подготовки к "праздничных" мер пьяный водитель боевой машины пророссийских террористов наехал на легковой автомобиль с гражданским жителем внутри, мужчина погиб на месте. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Продолжают иметь место случаи преступлений военнослужащих ВС РФ в отношении местного населения. Во время передвижения боевой техники в рамках подготовки к "праздничных" мер водитель боевой машины из состава одного из полков 1 АК ВС РФ, находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на легковой автомобиль местного жителя. Гражданский водитель автомобиля скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении разведки.
Кроме того, сообщается, что в результате давления командование полка на местные "органы правопорядка" погибший признан "виновным в дорожно-транспортном происшествии".
Как сообщал УНН, боевики взорвали гранату в квартире многоэтажки.