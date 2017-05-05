П’яний водій бойової машини проросійських терористів наїхав на легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Під час підготовки до “святкових” заходів п’яний водій бойової машини проросійських терористів наїхав на легковий автомобіль із цивільним мешканцем всередині, чоловік загинув на місці. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Продовжують мати місце випадки злочинів військовослужбовців ЗС РФ у відношенні до місцевого населення. Під час пересування бойової техніки у рамках підготовки до "святкових" заходів водій бойової машини зі складу одного з полків 1 АК ЗС РФ, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на легковий автомобіль місцевого жителя. Цивільний водій автомобіля помер на місці пригоди”, — йдеться в повідомленні розвідки.
Крім того, повідомляється, що внаслідок тиску командування полку на місцеві “органи правопорядку” загиблий визнаний "винним у дорожньо-транспортній пригоді".
Як повідомляв УНН, бойовики підірвали гранату у квартирі багатоповерхівки.