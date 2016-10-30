Пьяный правонарушитель в Славянске угнал авто, разбил его и уснул прямо на земле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В славянскую полицию обратилась 36-летняя жительница села Тетянивка с заявлением об угоне автомобиля. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.
Пострадавшая сообщила, что машина пропала утром с ее двора, где стояла под навесом. О том, кто мог ее взять, она не знала. Правоохранители сразу приступили к поискам.
Через несколько часов пропавший автомобиль со следами механических повреждений был обнаружен в селе Александровка соседнего Лиманского района. Свидетелем аварии был один из местных жителей. Мужчина рассказал, что на повороте машина "въехала" в столб, из нее с некоторыми трудностями выбрался водитель с явными признаками опьянения и направился за спиртным. Самого виновника события полицейские обнаружили у ближайшего магазина - "уставший, но довольный", тот мирно спал на земле. Объяснить свои действия в таком состоянии у него не получилось.
Правонарушителем оказался житель Константиновки, 1986 года рождения. Выяснилось, что мужчина был знаком с заявителем. Полицейские проверяют все обстоятельства происшествия. Открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.