П'яний правопорушник у Слов'янську викрав авто, розбив його та заснув на землі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. До слов’янської поліції звернулася 36-річна жителька села Тетянівка із заявою про викрадення автомобіля. Про це повідомляє Слов’янський відділ поліції Донецької області, передає УНН.
Постраждала повідомила, що машина пропала вранці з її двору, де стояла під навісом. Про те, хто міг її взяти, вона не знала. Правоохоронці одразу приступили до пошуків.
За кілька годин зниклий автомобіль зі слідами механічних пошкоджень був виявлений у селі Олександрівка сусіднього Лиманського району. Свідком аварії був один із місцевих мешканців. Чоловік розповів, що на повороті машина “в’їхала” в стовп, із неї з деякими труднощами вибрався водій з явними ознаками сп’яніння і попрямував за спиртним. Самого винуватця переполоху поліцейські виявили біля найближчого магазину — “втомлений, але задоволений”, той мирно спав на землі. Пояснити свої дії в такому стані у нього не вийшло.
Правопорушником виявився житель Костянтинівки, 1986 року народження. З’ясувалося, що чоловік був знайомим заявниці. Поліцейські перевіряють всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України “Незаконне заволодіння транспортним засобом”. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, групу автовикрадачів, до якої входило двоє жінок-слідчих поліції та троє жителів Запоріжжя ліквідували наприкінці вересня.