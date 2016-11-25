Пьяные СБУшники устроили погоню на Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве на Подоле ночью пьяные сотрудники СБУ решили покататься на своих автомобилях. По требованию сотрудников патрульной полиции остановиться - водитель долгое время не реагировал, сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook, передает УНН.
"На требование предъявить документы водитель начал рассказывать о том, что он уважаемый сотрудник СБУ. В помощь водителю приехала толпа таких же пьяных и агрессивно настроенных. По их словам, они сотрудники райотделов, СБУ и военные ", - сообщает источник.
Кроме того, мужчины постоянно предлагали "порешать на месте". Когда поняли, что такой "номер не пройдет", начались угрозы. Проходить тест на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. На место вызвали ВСП и начальника военной части.