П'яні СБУшники влаштували погоню на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві на Подолі вночі п’яні співробітники СБУ вирішили покататися на своїх автівках. На вимогу співробітників патрульної поліції зупинитися — водій довгий час не реагував, повідомив “Київ Оперативний” на сторінці в Facebook, передає УНН.
“На вимогу пред’явити документи водій почав розповідати про те, що він шановний співробітник СБУ. На підмогу водієві приїхала натовп таких же п’яних і агресивно налаштованих. За їх словами, вони співробітники райвідділів, СБУ і військові,” — повідомляє джерело.
Крім того, чоловіки постійно пропонували “повирішувати на місці”. Коли зрозуміли, що такий “номер не пройде”, почалися погрози. Проходити тест на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. На місце викликали ВСП і начальника військової частини.