П'яні СБУшники влаштували погоню на Подолі

“На вимогу пред’явити документи водій почав розповідати про те, що він шановний співробітник СБУ. На підмогу водієві приїхала натовп таких же п’яних і агресивно налаштованих. За їх словами, вони співробітники райвідділів, СБУ і військові,” — повідомляє джерело.

Крім того, чоловіки постійно пропонували “повирішувати на місці”. Коли зрозуміли, що такий “номер не пройде”, почалися погрози. Проходити тест на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. На місце викликали ВСП і начальника військової частини.