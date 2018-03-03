Пьяные боевики пытались прорваться через передовые позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На днях на мариупольском направлении представители оккупационных сил, вероятно находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались прорваться через передовые позиции сил АТО. Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.
К передовым позициям сил АТО, оборону которых обеспечивали украинские морские пехотинцы, приблизились представители так называемого 9-го отдельного полка морской пехоты российско-оккупационных войск.
"В частности, три поборника "русского мира" вероятно изрядно приняв на "грудь" решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО... В результате огневого контакта одного члена группы были уничтожены, а остальные быстро убежала с поля боя", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, в течение прошедших суток, как сообщили в штабе АТО, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, погиб один украинский воин, еще двое получили ранения.