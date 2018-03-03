П’яні бойовики намагалися прорватися через передові позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Днями на маріупольському напрямку представники окупаційних сил, ймовірно перебуваючи напідпитку, намагалися прорватися через передові позиції сил АТО. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
До передових позицій сил АТО, оборону яких забезпечували українські морські піхотинці, наблизилися представники так званого 9-го окремого полку морської піхоти російсько-окупаційних військ.
“Зокрема, три поборника „руського міра“ ймовірно добряче прийнявши на „грудь“ вирішили „прорвати“ передові позиції окремої бригади морської піхоти сил АТО... У результаті вогневого контакту одного члена групи було знищено, а решта хутко втекла з поля бою”, — повідомили у прес-центрі.
Нагадаємо, протягом доби що минула, як повідомили у штабі АТО,агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, загинув один український воїн, ще двоє отримали поранення.