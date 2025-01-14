ПВО сбила 12 российских дронов над Черкасской областью: есть повреждения коммерческих объектов
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 вражеских БПЛА в Черкасской области. Обломками повреждены 5 окон коммерческих организаций в Черкасском районе, пострадавших нет.
Силы ПВО уничтожили 12 вражеских беспилотников в Черкасской области во время последних воздушных тревог. Обломки повредили окна нескольких коммерческих организаций в Черкасском районе. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Во время последних тревог они уничтожили в пределах нашей области 12 российских БпЛА. Во всех случаях обошлось без пострадавших
По предварительным данным, в Черкасском районе обломками повреждены 5 окон нескольких коммерческих организаций.
Обследование территории продолжается.
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