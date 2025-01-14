ППО збила 12 російських дронів над Черкащиною: є пошкодження комерційних об'єктів

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Київ • УНН

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Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БПЛА в Черкаській області. Уламками пошкоджено 5 вікон комерційних організацій у Черкаському районі, постраждалих немає.

Сили ППО знищили 12 ворожих безпілотників в Черкаській області під час останніх повітряних тривог. Уламки пошкодили вікна кількох комерційних організацій у Черкаському районі. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Під час останніх тривог вони знищили в межах нашої області 12 російських БпЛА. У всіх випадках минулось без потерпілих

- написав Табурець.

За попередніми даними, в Черкаському районі уламками пошкоджено 5 вікон кількох комерційних організацій.

Обстеження території триває.

Авіаудар рф по Сумах: під завалами людей не виявили14.01.25, 10:03 • 101429 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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