ППО збила 12 російських дронів над Черкащиною: є пошкодження комерційних об'єктів
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БПЛА в Черкаській області. Уламками пошкоджено 5 вікон комерційних організацій у Черкаському районі, постраждалих немає.
Сили ППО знищили 12 ворожих безпілотників в Черкаській області під час останніх повітряних тривог. Уламки пошкодили вікна кількох комерційних організацій у Черкаському районі. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Під час останніх тривог вони знищили в межах нашої області 12 російських БпЛА. У всіх випадках минулось без потерпілих
За попередніми даними, в Черкаському районі уламками пошкоджено 5 вікон кількох комерційних організацій.
Обстеження території триває.
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