ППО збила 12 російських дронів над Черкащиною: є пошкодження комерційних об'єктів

Сили ППО знищили 12 ворожих безпілотників в Черкаській області під час останніх повітряних тривог. Уламки пошкодили вікна кількох комерційних організацій у Черкаському районі. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Під час останніх тривог вони знищили в межах нашої області 12 російських БпЛА. У всіх випадках минулось без потерпілих - написав Табурець.

За попередніми даними, в Черкаському районі уламками пошкоджено 5 вікон кількох комерційних організацій.

Обстеження території триває.

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