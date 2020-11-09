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Путин уволил сразу пять министров, среди них - глава Минэнерго РФ Новак

Путин уволил сразу пять министров, среди них - глава Минэнерго РФ Новак

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких министров и полпреда в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кремля и российские СМИ.

Путин подписал указы об освобождении от должностей министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, министра энергетики Александра Новака и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Сразу же после этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес кандидатуру Козлова на пост нового главы Минприроды. Он также предложил Госдуме назначить на пост главы Минэнерго руководителя “Русгидро” Николая Шульгинова, на пост главы Минтранса — руководителя “Аэрофлота” Виталия Савельева, на пост главы Минстроя — первого замминистра ведомства Ирека Файзуллина и на пост главы Минвостокразвития — главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Теперь уже бывшего главу Минэнерго Александра Новака Мишустин предложил назначить 10-м вице-премьером правительства РФ. До сих пор у главы правительства России было девять заместителей. Освобожденного от должности главы Минстроя Якушева Путин назначил своим полпредом в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.

Напомним, последний раз перестановки в правительстве РФ были во время отставки старого состава в начале этого года.

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