Путін звільнив одразу п'ять міністрів, серед них - глава Міненерго РФ Новак

Путін підписав укази про звільнення з посад міністра природних ресурсів і екології Дмитра Кобилкіна, міністра будівництва і ЖКГ Володимира Якушева, міністра транспорту Євгена Дітріха, міністра енергетики Олександра Новака і міністра з розвитку Далекого Сходу Олександра Козлова.

Відразу ж після цього прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін вніс кандидатуру Козлова на пост нового глави Мінприроди. Він також запропонував Держдумі призначити на пост глави Міненерго керівника “Русгідро” Миколу Шульгінова, на пост глави Мінтрансу — керівника “Аерофлоту” Віталія Савельєва, на пост глави Мінбуду — першого заступника міністра відомства Ірека Файзулліна і на пост глави Мінсхідрозвитку — главу Фонду розвитку Далекого Сходу Олексія Чекункова.

Тепер уже колишнього главу Міненерго Олександра Новака Мішустін запропонував призначити 10-м віце-прем’єром уряду РФ. До сих пір у глави уряду Росії було дев’ять заступників. Звільненого з посади голови Мінбуду Якушева Путін призначив своїм повпредом в Уральському федеральному окрузі замість Миколи Цуканова.

Нагадаємо, останній раз перестановки в уряді РФ були під час відставки старого складу на початку цього року.