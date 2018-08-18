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Путин встретился с Меркель: начали говорить об Украине

Киев • УНН

 • 10324 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин прибыл в резиденцию правительства ФРГ в замок Мезеберг, где с заявлений для прессы, в частности, об Украине и ее роли как транзитера газа вопреки планам о запуске газопровода "Северный поток - 2", начинаются его переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин встретился с Меркель: начали говорить об Украине

В заявлении для прессы Путин указал, что РФ готова и дальше работать над урегулированием ситуации в Украине.

"Мы, конечно, будем говорить и об Украине. В контексте урегулирования украинского кризиса, к сожалению, никак не продвигается, собираемся подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и дальше способствовать специальной мониторинговой миссии ООН", - заявил он.

В свою очередь, Меркель заявила, что Германия и Россия должны продолжить поиск путей разрешения конфликта в Украине.

"Мы работаем уже давно над этим, основой были и остаются минские соглашения, хотя мы и должны констатировать, что до сих пор нет стабильного перемирия... Я надеюсь, что к началу учебного года удастся сделать еще одну попытку продвинуться вперед в разведении сил", - отметила Меркель.

"Мы также обсудим сегодня возможность создания миссии ООН, которая могла бы внести свой вклад в примирение", - сообщила канцлер, добавив, что "Германия готова внести свой вклад" в эти усилия.

Также она отметила, что "Украина должна сохранить свою роль в поставках газа в Европу".

"В том, что касается Украины, мы обсудим также вопрос транзита газа. Я считаю, что Украина должна сохранить роль при транзите газа в Европу и в случае существования "Северного потока - 2"... И я очень рада, что удалось начать промежуточные переговоры между Россией и Украиной при участии ЕС", - отметила Меркель.

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Путин заявил, что он позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы и не закрывает возможности транзита газа через Украину.

По его словам, "Северный поток-2" - "это исключительно экономический проект, и он не закрывает возможности продления транзитных поставок российского газа через территорию Украины".

Напомним, Путина в Германии встретили митингом с требованием освободить Сенцова.

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