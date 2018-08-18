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Путін зустрівся з Меркель: почали говорити про Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін прибув у резиденцію уряду ФРН у замок Мезеберг, де з заяв для преси, зокрема, про Україну та її роль як транзитера газу попри плани про запуск газопроводу "Північний потік - 2", починаються його переговори з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Путін зустрівся з Меркель: почали говорити про Україну

У заяві для преси Путін вказав, що РФ готова і далі працювати над врегулюванням ситуації в Україні.

"Ми, звичайно, будемо говорити і про Україну. У контексті врегулювання української кризи, що, на жаль, ніяк не просувається, збираємося підкреслити безальтернативність реалізації мінських угод, відзначити нашу зацікавленість в роботі в рамках "нормандського формату" і контактної групи, готовність і далі сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН", - заявив він.

Своєю чергою, Меркель заявила, що Німеччина і Росія повинні продовжити пошук шляхів вирішення конфлікту в Україні.

"Ми працюємо вже давно над цим, основою були і залишаються мінські угоди, хоча ми і мусимо констатувати, що до сих пір немає стабільного перемир'я... Я сподіваюся, що до початку навчального року вдасться зробити ще одну спробу просунутися вперед в розведенні сил", - зазначила Меркель.

"Ми також обговоримо сьогодні можливість створення місії ООН, яка могла б внести свій внесок у примирення", - повідомила канцлер, додавши, що "Німеччина готова внести свій вклад" в ці зусилля.

Також вона наголосила, що "Україна повинна зберегти свою роль в постачаннях газу до Європи".

"У тому, що стосується України, ми обговоримо також питання транзиту газу. Я вважаю, що Україна повинна зберегти роль при транзиті газу в Європу і в разі існування  "Північного потоку - 2"... І я дуже рада, що вдалося почати проміжні переговори між Росією і Україною за участю ЄС", - зауважила Меркель.

Говорячи про проект "Північний потік - 2", Путін заявив, що він дозволить задовольнити зростаючий попит Європи на енергоресурси і не закриває можливості транзиту газу через Україну. 

З його слів, "Північний потік -2" - "це виключно економічний проект, і він не закриває можливості продовження транзитних поставок російського газу через територію України".

Нагадаємо, Путіна у Німеччині зустріли мітингом з вимогою звільнити Сенцова.

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