"Путин понял, что это большой отток бабок": оккупанты жалуются, что им уменьшили выплаты за ранения

Цитата

“У нас народа полные кучи. Предоставляют данные, например: в наступление идет 26 человек, а они подают, что 126 человек идет в наступление. И за наступление пехоты платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление. 100 человек пишут всяческих "левых". Х*й откуда — в тылу, не в тылу. Вообще х*й, кому потом приходят эти деньги”, – заявил россиянин.

Детали

По его словам, средства на каждого военного поступают в командование, однако сами воины их не получают. Это свидетельствует о том, что руководство присваивает себе зарплаты личного состава.

“Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек. Вот вчера третий батальон вроде бы наступал. У них там людей 150 в целом наступало. И это я сомневаюсь. Думаю, там людей 120. Из них сразу 23 раненых, 7 убитых. В целом — минус 30. Вот и считай. Они там сейчас посидят еще немного, их там побьют, минометами понакрывают. Половина "очконуть", половину затрехсотят и уедут оттуда. И я тебе говорю: такая х**я будет продолжаться долго и уныло”, – сказал в разговоре оккупант.

Оккупант заявляет, что россияне берегут крупнокалиберную артиллерию. Он жалуется, что “такое впечатление, что жизнь людей дешевле, чем ракеты”, и сейчас перестали платить.

“Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом, до какого-то июня, вся эта х**я прошла. путин понял, что это большой отток "бабок". Потому что люди начали подставляться специально. То ли руки себе стрелять, то ли ноги. То ли руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя "мультами" (миллионами – ред.). И все: мы участники, мы получили три миллиона, мы счастливы-здоровы, больше х*й поедем. Затем разделили на ранения легкие и тяжелые. Например, огнестрельное в ногу сквозное. Пока тебе кость не задело — это у тебя легкое. А если тебе руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение. За какое тебе полагается компенсация в размере трех "мультей". То есть, если тебе ногу прострелят, осколок залетит куда-нибудь, то все это х**я. Тебе принадлежит максимум тысяч 60. По минималке и все”, – сказал россиянин.

Дополнение

В одном из перехваченных разговоров, русские захватчики просят командование вернуть их домой, ибо в ротах осталось по 10-15 человек.