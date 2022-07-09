"путін зрозумів, що це великий відтік бабок": окупанти скаржаться, що їм зменшили виплати за поранення

Цитата

“У нас народу повні купи. Подають дані, наприклад: в наступ іде 26 людей, а вони подають, що 126 людей іде в наступ. І за наступ піхоті платять гроші. 8 тисяч на добу за наступ. 100 людей пишуть усіляких "лівих". Х*й звідки — в тилу, не в тилу. Взагалі х*й, кому потім приходять ці гроші”, – заявив росіянин.

Деталі

За його словами, кошти на кожного військового надходять до командування, однак самі вояки їх не отримують. Це свідчить про те, що керівництво привласнює собі зарплати особового складу.

“Наступають невеликими групками по 20 людей, по 15 людей. От вчора третій батальйон начебто наступав. У них там людей 150 загалом наступало. І то я сумніваюсь. Думаю, там людей 120. З них одразу 23 поранених, 7 вбитих. В цілому — мінус 30. От і рахуй. Вони там зараз посидять ще трохи, їх там поколотять, мінометами понакривають. Половина "очконуть", половину затрьохсотять і поїдуть звідти. І я тобі кажу: така х**я буде продовжуватися довго і муторно”, – сказав у розмові окупант.

Окупант заявляє, що росіяни бережуть крупнокаліберну артилерію. Він жаліється, що “таке враження, що життя людей дешевше ніж ракети”, та зараз перестали платити.

“Якщо раніше платили усім пораненим по три мільйони, потім, до якогось червня, вся ця х**я пройшла. путін зрозумів, що це великий відтік "бабок". Тому що люди почали підставлятися спеціально. Чи то руки собі стріляти, чи то ноги. Чи то руки виставляти з окопів, коли мінометний обстріл проходить і їхати з трьома "мультами" (мільйонами – ред.). І все: ми учасники, ми отримали три мільйона, ми щасливі-здорові, більше х*й поїдемо. Потім розділили на поранення легкі і важкі. Наприклад, вогнепальне в ногу навскрізне. Доки тобі кістку не заділо — це в тебе легке. А якщо тобі руки, ноги, пальці відірвало, кості зачепило, внутрішні органи пошкодило, тоді це важке поранення. За яке тобі належить компенсація в розмірі трьох "мультів". Тобто, якщо тобі ногу прострілять, осколок залетить куди небудь, то все це х**я. Тобі належить максимум тисяч 60. По мінімалці і все”, – сказав росіянин.

Доповнення

В одній з перехоплених розмов, російські загарбники просять командуванняповернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей.