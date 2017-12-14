Путин заявляет, что не против миротворцев на Донбассе

“Что касается миротворцев. Это именно Петр Алексеевич Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я сразу согласился. ОБСЕ от этого отказалась. Сказала, что у них нет такого опыта, нет людей и, вообще, они не хотят давать своим сотрудникам в руки оружие потому, что сотрудники сразу становятся целью для радикальных элементов с обеих сторон. Потом Петр Алексеевич сказал, что безопасность сотрудников ОБСЕ нужно обеспечить с помощью сил ООН. Я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений, что мы с этим согласны, мы внесли предложения в проект резолюции, что должны появиться силы ООН, которые возьмут под защиту сотрудников ОБСЕ. После этого госпожа Меркель сказала: "А почему силы ОБСЕ должны находиться только на линии разграничения, а не на границе между Россией и Донбассом — Россией и той частью Украины?" И мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию”, — сказал Путин.

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При этом он отметил, что после и такого шага оказалось, что и таких шагов тоже не достаточно.

“По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль ту территорию. Мы не против этого. Но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И, вообще, конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, сегодня уклоняются от этих прямых контактов”, — сказал Путин.

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