Путін заявив, що не проти миротворців на Донбасі

"Що стосується миротворців. Це саме Петро Олексійович Порошенко говорив про необхідність спочатку озброїти співробітників ОБСЄ. Я відразу погодився. ОБСЄ від цього відмовилася. Сказала, що у них немає такого досвіду, немає людей і, взагалі, вони не хочуть давати своїм співробітникам в руки зброю тому, що співробітники відразу стають метою для радикальних елементів з обох сторін. Потім Петро Олексійович сказав, що безпеку співробітників ОБСЄ потрібно забезпечити за допомогою сил ООН. Я і з цим погодився. І щоб не було сумнівів, що ми з цим згодні, ми внесли пропозиції до проекту резолюції, що повинні з'явитися сили ООН, які візьмуть під захист співробітників ОБСЄ. Після цього пані Меркель сказала: "А чому сили ОБСЄ мають перебувати тільки на лінії розмежування, а не на кордоні між Росією і Донбасом - Росією і тією частиною України?" І ми тут же внесли корективи в свою резолюцію", - сказав Путін.

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При цьому він зазначив, що після і такого кроку виявилося, що і таких кроків теж мало.

"По суті все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль ту територію. Ми не проти цього. Але для цього потрібно київській владі домовлятися з самим Донбасом. І, взагалі, конфлікти подібного роду в світі ніде не вирішувалися тільки через посередників. Вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між конфліктуючими сторонами. Київська влада, на жаль, сьогодні ухиляється від цих прямих контактів", - сказав Путін.

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