путин заявил Шольцу, что удары по энергообъектам Украины стали ответом за Крымский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент россии владимир путин во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ракетные удары по энергетическим объектам Украины стали ответом за взрыв на Крымском мосту, пишет УНН со ссылкой на сайт кремля.
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"российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной реакцией в ответ на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, в частности Крымский мост и объекты энергетики", – заявил путин.
Детали
Также российский диктатор пожаловался Шольцу, что из-за поддержки Германии и других стран Запада Украина не хочет капитулировать и продолжает сопротивляться.
"Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", – сказал путин.
Добавим
Спикер кремля дмитрий песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с путиным, если тот захочет остановить войну, заявил, что президент рф "открыт для переговоров" о возможном урегулировании в Украине, но "СВО", как в россии называют войну против Украины, "продолжается".