путин заявил Шольцу, что удары по энергообъектам Украины стали ответом за Крымский мост

Цитата

"российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной реакцией в ответ на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, в частности Крымский мост и объекты энергетики", – заявил путин.

Детали

Также российский диктатор пожаловался Шольцу, что из-за поддержки Германии и других стран Запада Украина не хочет капитулировать и продолжает сопротивляться.

"Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", – сказал путин.

Добавим

Спикер кремля дмитрий песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с путиным, если тот захочет остановить войну, заявил, что президент рф "открыт для переговоров" о возможном урегулировании в Украине, но "СВО", как в россии называют войну против Украины, "продолжается".