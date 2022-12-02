путін заявив Шольцу, що удари по енергооб'єктах України стали відповіддю за Кримський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент росії володимир путін під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що ракетні удари по енергетичних об'єктах України стали відповіддю за вибух на Кримському мосту, пише УНН із посиланням на сайт кремля.
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"російські збройні сили довгий час утримувалися від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України, але тепер такі заходи стали вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури росії, зкорема Кримський міст і об'єкти енергетики", – заявив путін.
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Також російський диктатор поскаржився Шольцу, що через підтримку Німеччини та інших країн Заходу Україна не хоче капітулювати і продовжує чинити опір.
"Звернено увагу на деструктивну лінію західних держав, зокрема Німеччини, які накачують київський режим озброєннями, здійснюють підготовку українських військових. Все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що Київ відкидає ідею будь-яких переговорів", – сказав путін.
Додамо
Речник кремля дмитро пєсков, коментуючи заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з путіним, якщо той захоче зупинити війну, заявив, що президент рф "відкритий для переговорів" про можливе врегулювання в Україні, але "СВО", як у росії називають війну проти України, "триває".