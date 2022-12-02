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путін заявив Шольцу, що удари по енергооб'єктах України стали відповіддю за Кримський міст

путін заявив Шольцу, що удари по енергооб'єктах України стали відповіддю за Кримський міст

Київ • УНН

 • 1161344 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент росії володимир путін під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що ракетні удари по енергетичних об'єктах України стали відповіддю за вибух на Кримському мосту, пише УНН із посиланням на сайт кремля.

Цитата

"російські збройні сили довгий час утримувалися від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України, але тепер такі заходи стали вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури росії, зкорема Кримський міст і об'єкти енергетики", – заявив путін.

Деталі

Також російський диктатор поскаржився Шольцу, що через підтримку Німеччини та інших країн Заходу Україна не хоче капітулювати і продовжує чинити опір.

"Звернено увагу на деструктивну лінію західних держав, зокрема Німеччини, які накачують київський режим озброєннями, здійснюють підготовку українських військових. Все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що Київ відкидає ідею будь-яких переговорів", – сказав путін.

Додамо

Речник кремля дмитро пєсков, коментуючи заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з путіним, якщо той захоче зупинити війну, заявив, що президент рф "відкритий для переговорів" про можливе врегулювання в Україні, але "СВО", як у росії називають війну проти України, "триває".

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